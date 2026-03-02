Devisen
Euro im US-Handel kaum erholt - Iran-Krieg stützt Weltleitwährung
- Iran-Krieg treibt Dollar, Euro fällt stark USA
- Euro 1,1688; EZB 1,1698; noch Jan>1,20 Abend.
- Dollar als Zuflucht, US resiliert bei Ölschock.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat am Montag die Nachfrage nach dem US-Dollar angetrieben und damit den Eurokurs belastet. Im US-Handelsverlauf erholte sich die Gemeinschaftswährung kaum. Am Abend wurde sie mit 1,1688 Dollar gehandelt. Ende Januar noch war der Euro über 1,20 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag in auf 1,1698 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8548 Euro.
Die USA und Israel hatten den Iran am Samstag angegriffen und dabei unter anderem auch das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei getötet. Derzeit werden weiter Ziele angegriffen, die Teheran mit Gegenschlägen auf Israel und andere Länder beantwortet.
Der Dollar profitiere in Kriegssituationen häufig, "da er die Weltleitwährung ist", schrieb Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. "Um Zahlungsfähigkeit für den Fall der Fälle sicherzustellen, steigt die Nachfrage nach der US-Währung in unsicheren Zeiten daher", erklärte sie. Zudem dürfte die US-Wirtschaft im Falle eines Ölpreisschocks widerstandsfähiger sein als die Wirtschaft im Euroraum. Ein wichtiger Grund dafür sei, dass die Eurozone ein Netto-Ölimporteur sei, sagte die Commerzbank-Expertin./ck/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #10
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1813
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind direkt unter das Vorjahreshoch zurückgekommen. In der vergangenen Woche hat sich der Kurs jedoch in einer engen Handelsspanne an der 1,18er-Marke stabilisiert. Ein Ausbruch aus dieser Tradingrange dürfte zum Wochenstart am Montag einen Richtungsimpuls für den weiteren Verlauf liefern. Mit Blick auf die weltpolitische Lage sind stärkere Bewegungen zu erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1740 bis 1,1830
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1834 = Vorwochenhoch | 1,1918
Wichtige Unterstützungen: 1,1766 = Vorwochentief | 1,1608 | 1,1575
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag herauskristallisieren, in welche Richtung das Währungspaar tendiert. Bei einem Erholungsversuch dürfte mit Widerstand zu rechnen sein, Wahrscheinlicher wäre jedoch ein Bruch unter das Vorwochentief, dem schwächere Notierungen in Richtung des 1,16er-Bereichs folgen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1790 bis 1,1860 alternativ 1,1690 bis 1,1780
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart notiert der Kurs unter dem Vorjahreshoch. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro nach volatilen Bewegungen weiter nachgeben und eher in Richtung der 1,15er-Marke tendieren.
Mögliche Wochenspanne: 1,1590 bis 1,1860
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260228122758-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde ein Bruch der 200-Tage-Linie weitere Schwäche nach sich ziehen und die bisherigen Jahresgewinne aufzehren. Sollte der Verkaufsdruck hingegen bereits an der 1,17er-Marke abgefangen werden, bliebe noch eine Fortsetzung der Seitwärtstendenz zu erwarten.
Mögliche Wochenspanne: 1,1440 bis 1,1710 alternativ 1,1690 bis 1,1810
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes (natürlich und idiomatisch formuliert):
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.