Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 02.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.03.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Chevron Corporation
Tagesperformance: -6,67 %
Platz 1
Performance 1M: +16,19 %
NVIDIA
Tagesperformance: +5,31 %
Platz 2
Performance 1M: -5,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes NVIDIA-Sentiment. Kurzfristig Volatilität; Zielbereiche um 170–180$, sowie 212–229$ werden genannt. Abverkauf-möglichkeit vs. Aufwärts-Potenzial. Langfristig gilt NVDA als säkulares Wachstumsgut mit starkem Moat. Geopolitische Unsicherheiten werden diskutiert. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, ohne klare Richtung.
Caterpillar
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 3
Performance 1M: +12,40 %
Travelers Companies
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 4
Performance 1M: +11,37 %
Honeywell International
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 5
Performance 1M: +10,18 %
Boeing
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 6
Performance 1M: -3,21 %
Microsoft
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 7
Performance 1M: -7,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum wird MSFT gemischt bewertet: 14 Tage teils seitwärts bis leicht abwärts; kurzfristig Kursdruck vor Quartalszahlen, besonders in Intelligent Cloud. Langfristig: KGV nahe Tiefstand, Einstiegs-Chance. Goldman Sachs bleibt bullish: Buy, Ziel 600 USD bei ca. 395 USD heute. AI-Ausbau (Maia, Azure) gilt als Treiber; KI-Investitionen (50 Mrd.) werden genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 8
Performance 1M: -9,47 %
Apple
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 9
Performance 1M: +1,72 %
Visa (A)
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 10
Performance 1M: -1,66 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 11
Performance 1M: +5,62 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 12
Performance 1M: +11,58 %
American Express
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 13
Performance 1M: -13,16 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 14
Performance 1M: +0,21 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 15
Performance 1M: -2,41 %
