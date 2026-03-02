Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.03.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.03.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +9,58 %
Platz 1
Performance 1M: -9,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
wallstreetONLINE: Gemischtes Sentiment zu MicroStrategy (Strategy). Sachliche Punkte: Kurs stark von Bitcoin abhängig; mNAV/BTC pro Aktie als Bewertungsanker; Leveraged Funding über Wandelanleihen; Debatten ob Eigenkapital oder BTC-Bestand sinnvoller ist. Einige erwarten Montag-Rot, andere Chancen durch BTC-Bewegungen. Insgesamt vorsichtig bis spekulativ; konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird nicht explizit genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Axon Enterprise
Tagesperformance: +8,12 %
Platz 2
Performance 1M: +20,72 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +6,29 %
Platz 3
Performance 1M: -15,58 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +6,21 %
Platz 4
Performance 1M: +0,30 %
Palantir
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 5
Performance 1M: -2,36 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +5,56 %
Platz 6
Performance 1M: -13,55 %
NVIDIA
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 7
Performance 1M: -5,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes NVIDIA-Sentiment. Kurzfristig Volatilität; Zielbereiche um 170–180$, sowie 212–229$ werden genannt. Abverkauf-möglichkeit vs. Aufwärts-Potenzial. Langfristig gilt NVDA als säkulares Wachstumsgut mit starkem Moat. Geopolitische Unsicherheiten werden diskutiert. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, ohne klare Richtung.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -5,21 %
Platz 8
Performance 1M: -2,87 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 9
Performance 1M: +21,02 %
Synopsys
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 10
Performance 1M: -11,08 %
Intuit
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 11
Performance 1M: -18,29 %
Netflix
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 12
Performance 1M: +20,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Gemischtes Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: 14-Tage-Bewegung volatil; Gap 84$→>90$ (Beitrag 5) und spätere 80$-Rückeroberung (Beitrag 14). Kurs um 80$-Marke; Nachkäufe um 66€ (Beitrag 10); Übernahmespekulationen (Paramount/WBD) vs. geplatzter Warner-Deal erhöhen Unsicherheit (Beitrag 11). Break-up-Fee 2,8 Mrd. USD (Beitrag 8). Eine exakte 14-Tage-Prozentsatz wird hier nicht genannt.
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 13
Performance 1M: +4,24 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 14
Performance 1M: +23,08 %
Honeywell International
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 15
Performance 1M: +10,18 %
Zscaler
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 16
Performance 1M: -26,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment gemischt: Fundamentaldaten aus Beitrag 6 positiv, Reaktion nachbörslich ca. 10% Minus (Beitrag 1); Abverkauf trotz guter Zahlen (Beitrag 3). Vorab-Erwartungen hoch (Beitrag 7) und KI-Sorgen belasten Bewertung (Beitrag 8). Insgesamt deutlicher Kursrückgang; 14 Tage Abwärtsmomentum.
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 17
Performance 1M: -4,86 %
Linde
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 18
Performance 1M: +13,94 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 19
Performance 1M: +3,34 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 20
Performance 1M: -16,02 %
Fastenal
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 21
Performance 1M: +4,75 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 22
Performance 1M: +27,67 %
Monster Beverage
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 23
Performance 1M: +4,94 %
