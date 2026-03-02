Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 02.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AES
Tagesperformance: -14,93 %
Platz 1
Performance 1M: +17,79 %
Viatris
Tagesperformance: +8,50 %
Platz 2
Performance 1M: +12,26 %
Performance 1M: +12,26 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -8,36 %
Platz 3
Performance 1M: +14,41 %
Exxon Mobil
Tagesperformance: -8,17 %
Platz 4
Performance 1M: +19,98 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +8,02 %
Platz 5
Performance 1M: +20,72 %
Elevance Health
Tagesperformance: -7,00 %
Platz 6
Performance 1M: -14,79 %
Coinbase
Tagesperformance: +7,00 %
Platz 7
Performance 1M: -5,21 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -6,79 %
Platz 8
Performance 1M: +16,19 %
Corning
Tagesperformance: +6,66 %
Platz 9
Performance 1M: +48,94 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +6,46 %
Platz 10
Performance 1M: -21,82 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +6,45 %
Platz 11
Performance 1M: -15,58 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +6,25 %
Platz 12
Performance 1M: +7,38 %
Te Connectivity
Tagesperformance: -6,23 %
Platz 13
Performance 1M: +2,39 %
KKR
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 14
Performance 1M: -24,31 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +6,17 %
Platz 15
Performance 1M: +0,30 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: +5,93 %
Platz 16
Performance 1M: +12,48 %
Palantir
Tagesperformance: +5,80 %
Platz 17
Performance 1M: -2,36 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 18
Performance 1M: +20,64 %
APA Corporation
Tagesperformance: +5,67 %
Platz 19
Performance 1M: +28,68 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: +5,63 %
Platz 20
Performance 1M: +20,40 %
Cincinnati Financial
Tagesperformance: +5,60 %
Platz 21
Performance 1M: +1,18 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 22
Performance 1M: +38,30 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 23
Performance 1M: +22,35 %
NVIDIA
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 24
Performance 1M: -5,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes NVIDIA-Sentiment. Kurzfristig Volatilität; Zielbereiche um 170–180$, sowie 212–229$ werden genannt. Abverkauf-möglichkeit vs. Aufwärts-Potenzial. Langfristig gilt NVDA als säkulares Wachstumsgut mit starkem Moat. Geopolitische Unsicherheiten werden diskutiert. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, ohne klare Richtung.
Oracle
Tagesperformance: +5,28 %
Platz 25
Performance 1M: -8,37 %
Nucor
Tagesperformance: +5,22 %
Platz 26
Performance 1M: -2,45 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -5,15 %
Platz 27
Performance 1M: +2,76 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 28
Performance 1M: -2,92 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 29
Performance 1M: -10,47 %
EQT
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 30
Performance 1M: +16,18 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 31
Performance 1M: +24,35 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 32
Performance 1M: +23,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich Newmont überwiegend bullisch; Chartanalyse wird positiv bewertet (Beitrag 1). Kursziel 125€ (Beitrag 2). Fundamentale Kennzahlen: EPS-Konsens 8,53$, KGV ca. 14,45; bei 18x KGV 153,54$ (2026) bzw. 186,30$ (2027) (Beitrag 3/4). Reserve: 118,2 Moz Gold, 12,5 Mt Kupfer (Ende 2025) (Beitrag 5). Die 14-Tage-Preisänderung ist aus den Posts nicht ableitbar.
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 33
Performance 1M: -3,25 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 34
Performance 1M: -4,61 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 35
Performance 1M: +27,67 %
Ford Motor
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 36
Performance 1M: +0,53 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 37
Performance 1M: -12,16 %
Berkshire Hathaway Registered (B)
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 38
Performance 1M: +4,35 %
Dollar Tree
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 39
Performance 1M: +7,16 %
NextEra Energy
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 40
Performance 1M: +10,24 %
