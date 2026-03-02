Gigafactory auf dem Mond? Musk sorgt mit Tesla-Plänen für Aufsehen

Elon Musk denkt wieder in galaktischen Dimensionen. In einem Gespräch mit dem Berliner Gigafactory-Leiter André Thierig zeichnete der Tesla-CEO das Bild einer Zukunft, in der der Autobauer seine Elektroautos auf dem Mond bauen könnte. In rund 20 Jahren, so seine Prognose, könnte es so weit sein.

"Grundsätzlich sehe ich eine sehr erfolgreiche Zukunft für Tesla", so Musk in dem Interview. "Es ist schwierig, Prognosen für die nächsten 20 Jahre zu treffen, aber wenn man von fünf bis zehn Jahren spricht, würde ich sagen, dass Tesla eine äußerst vielversprechende Zukunft hat. Ich würde dazu raten, Tesla-Aktien zu behalten, denn ich glaube, dass sie viel wert sein werden. Darauf würde ich wetten."