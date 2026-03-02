Große Ankündigung
Gigafactory auf dem Mond? Musk sorgt mit Tesla-Plänen für Aufsehen
Elon Musk träumt von Tesla-Fabriken auf dem Mond und rät Investoren, die Aktie zu halten. Doch während die Visionen wachsen, schwächeln die Verkaufszahlen in Europa deutlich. Wie passt das zusammen?
- Musk träumt von Tesla-Fabriken auf dem Mond...
- Verkaufszahlen in Europa schwächeln deutlich..
- Produktion zu Robotik Model S/X zurückgefahren
Elon Musk denkt wieder in galaktischen Dimensionen. In einem Gespräch mit dem Berliner Gigafactory-Leiter André Thierig zeichnete der Tesla-CEO das Bild einer Zukunft, in der der Autobauer seine Elektroautos auf dem Mond bauen könnte. In rund 20 Jahren, so seine Prognose, könnte es so weit sein.
"Grundsätzlich sehe ich eine sehr erfolgreiche Zukunft für Tesla", so Musk in dem Interview. "Es ist schwierig, Prognosen für die nächsten 20 Jahre zu treffen, aber wenn man von fünf bis zehn Jahren spricht, würde ich sagen, dass Tesla eine äußerst vielversprechende Zukunft hat. Ich würde dazu raten, Tesla-Aktien zu behalten, denn ich glaube, dass sie viel wert sein werden. Darauf würde ich wetten."
Die Idee lunarer Produktionsstätten ist nicht neu. Bereits zuvor hatte Musk skizziert, Satellitenfabriken auf dem Mond zu errichten, um KI-Rechenzentren direkt im All zu fertigen – ohne teure Raketenstarts. Stattdessen brachte er sogenannte "Mass Driver" ins Spiel, ein theoretisches Magnetschienen-System, das Nutzlasten per elektromagnetischer Beschleunigung ins All befördern könnte.
Zugleich setzt Tesla verstärkt auf Robotik. Der humanoide Roboter Optimus soll perspektivisch eine zentrale Rolle spielen – bis hin zur Vision selbstreplizierender Maschinen, die Rohstoffe auf anderen Planeten abbauen. Um Ressourcen zu bündeln, wurde die Produktion der Premium-Modelle Model S und Model X im Werk Fremont zurückgefahren. Die Kapazitäten sollen künftig stärker für Optimus genutzt werden. Langfristig peilt Tesla eine Jahresproduktion von 1 Million Robotern an.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 342,5EUR auf Tradegate (02. März 2026, 21:37 Uhr) gehandelt.