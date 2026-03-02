US-Militär
Iran hat keine Schiffe mehr im Golf von Oman
- Centcom: Iran hat jetzt keine Schiffe mehr USA
- Vor zwei Tagen waren noch elf Schiffe gemeldet
- USA: Wir schützen Seeschifffahrt und Interessen.
WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Führung hat nach Angaben des US-Militärs keine Schiffe mehr im Golf von Oman. Vor zwei Tagen seien es noch elf Schiffe gewesen, teilte das für die Region zuständige US-Kommando im Nahen Osten (Centcom) auf X mit. "Das iranische Regime hat jahrzehntelang die internationale Schifffahrt im Golf von Oman schikaniert und angegriffen. Diese Zeiten sind vorbei." US-Streitkräfte würden die Freiheit der Seeschifffahrt weiterhin verteidigen.
Die Straße von Hormus verbindet den Golf von Oman mit dem Persischen Golf. Die Meerenge ist eine der wichtigsten Öl-Handelsrouten der Welt.
US-Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth haben die Zerstörung der iranischen Marine als eines ihrer Kriegsziele benannt./fsp/DP/jha
