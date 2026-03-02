Iran-Konflikt & KI-Crash: Was bedeutet das jetzt für die Börse?

Ein außergewöhnliches Wochenende: Wir sprechen über die Eskalation im Iran-Konflikt nach dem Angriff von USA und Israel – und die zentrale Frage, wie stark das die Weltwirtschaft und die Kapitalmärkte tatsächlich trifft. Wird die Straße von Hormus zum entscheidenden Risiko? Was bedeutet das für Ölpreis, Gold, Rüstungswerte und Risikoassets? Und wie wahrscheinlich ist eine größere regionale oder sogar globale Eskalation wirklich? Wir versuchen, zwischen Schlagzeilen, Emotionen und realen wirtschaftlichen Auswirkungen zu unterscheiden – wohl wissend, dass die Lage extrem dynamisch ist und sich innerhalb weniger Tage wieder verändern kann.

Im zweiten Teil geht es um das dominante Börsenthema der letzten Wochen: „AI eats Software“ – und die teils massiven Kursverluste bei Software-, IT- und Consulting-Aktien. Ist das eine strukturelle Disruption mit nachhaltigem Margendruck? Oder erleben wir gerade eine Bewertungsbereinigung nach zuvor sehr ambitionierten Multiples? Wo liegen echte Risiken – und wo entstehen möglicherweise antizyklische Chancen?

Unter anderem besprechen wir:

• IONOS und das Narrativ vom „KI-Verlierer“

• adesso, Bechtle, GFT & Allgeier – Software vs. IT-Dienstleister

• ATOSS: Insiderkäufe in Millionenhöhe – wie aussagekräftig ist das?

• Kontron: Aufstockung durch den Großaktionär und Einordnung von Aktienrückkäufen

• ad pepper: neuer 7%-Ankeraktionär und veränderter Free Float

• HomeToGo: Anleihe über 100 Mio., höherer Zins, aber strategische Klarheit

• Elmos: zweistelliges Wachstum, Cashflow-Fokus und Kapitalallokation bis 2030

• Innoscripta: solider Ausblick, hohe Ausschüttung und KI-Skepsis im Markt

• Hypoport: Guidance, Margenhebel und operative Skalierungsperspektive

Zudem diskutieren wir, warum Insiderkäufe und Share Buybacks zwar positiv sein können, aber kein Garant für steigende Kurse sind – und weshalb man sowohl bei geopolitischen Risiken als auch bei KI-Narrativen vorsichtig mit schnellen Schlussfolgerungen sein sollte.

Wir sind mitten in der Berichtssaison – die nächsten Wochen bleiben intensiv.

