    Viatris - Aktienkurs springt nach oben +8,26 % - 02.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Viatris Aktie bisher um +8,26 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Viatris Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Viatris verbessert den Zugang zu Medikamenten weltweit. Es bietet Generika, Markenmedikamente und rezeptfreie Produkte an. Als bedeutender Akteur im Pharmamarkt konkurriert es mit Teva, Sandoz und Dr. Reddy's. Viatris' Alleinstellungsmerkmal ist sein umfangreiches Portfolio und seine globale Präsenz.

    Viatris aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.03.2026

    Mit einer Performance von +8,26 % konnte die Viatris Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Viatris Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 13,430, mit einem Plus von +8,26 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Viatris Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +34,97 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Viatris Aktie damit um -8,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,26 %. Im Jahr 2026 gab es für Viatris bisher ein Plus von +17,69 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

    Viatris Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,18 %
    1 Monat +12,26 %
    3 Monate +34,97 %
    1 Jahr +39,05 %

    Informationen zur Viatris Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Viatris Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,39 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 02.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 02.03.2026 im S&P 500.

    Viatris Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Viatris Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Viatris Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Viatris

    +8,34 %
    -8,18 %
    +12,26 %
    +34,97 %
    +39,05 %
    +17,46 %
    +1,27 %
    -64,56 %
    ISIN:US92556V1061WKN:A2QAME



