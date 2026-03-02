Aixtron in Kürze im Stoxx Europe 600

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 625,8 auf Ariva Indikation (02. März 2026, 21:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +27,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +55,06 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,30 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 31,00Euro was eine Bandbreite von -20,99 %/+6,49 % bedeutet.