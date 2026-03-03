Beiersdorf schockt Anleger: Aktie bricht trotz 750-Millionen-Euro-Rückkauf ein

Der Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf stellt sich auf ein durchwachsenes Jahr 2026 ein – und enttäuscht damit die Börse. Zwar kündigte der Hersteller der Marke Nivea ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 750 Millionen Euro an, doch der vorsichtige Ausblick drückte die Aktie deutlich ins Minus.

Für 2026 erwartet der Dax-Konzern organisch lediglich einen stagnierenden bis leicht steigenden Umsatz. Die operative Marge (EBIT) ohne Sondereffekte soll leicht unter dem Niveau von 2025 liegen. Als Belastungsfaktoren nennt das Unternehmen steigende Rohstoffpreise sowie ungünstige Wechselkurseffekte. Zudem dürfte das erste Quartal schwächer ausfallen als der Gesamtjahresdurchschnitt – unter anderem wegen Störungen im US-Einzelhandel und im chinesischen Travel-Retail-Geschäft.