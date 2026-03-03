    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Phosphate AktievorwärtsNachrichten zu First Phosphate
    First Phosphate erhält vorbehaltliche Zustimmung für eine nicht rückzahlbaren Zuwendung der kanadischen Regierung in Höhe von bis zu 16,7 Millionen $

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Saguenay (Québec), 2. März 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) hat eine vorbehaltliche Zustimmung für eine nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von bis zu 16,7 Millionen C$ von der kanadischen Regierung über Natural Resources Canada („NRCan“) im Rahmen der Global Partnerships Initiative („GPI“) erhalten.

     

    Diese von der kanadischen Regierung finanzierte Zuwendung wird zur Bewertung der technischen und ingenieurtechnischen Parameter – einschließlich Verarbeitungskreisläufen und -ausrüstung – verwendet, die erforderlich sind, um die Fähigkeit zur Herstellung eines Phosphatkonzentrats zu validieren, das den Qualitätsanforderungen des Lithium-Eisenphosphat-(„LFP“)-Batteriemarktes entspricht. Die Arbeiten werden auf der Grundlage der Parameter durchgeführt, die im Vertrag zwischen First Phosphate und seinem endgültigen Abnehmer festgelegt wurden.

     

    „Kanada und unsere Partner investieren echtes Kapital in die sicheren und widerstandsfähigen Lieferketten für kritische Mineralien, auf die unsere Volkswirtschaften und Verteidigungsindustrien angewiesen sind“, sagte der Minister für Energie und natürliche Ressourcen, Tim Hodgson. „Durch die Unterstützung von Unternehmen wie First Phosphate tragen wir dazu bei, die Mineralien zu liefern, die die Welt braucht, und den Wohlstand und die Sicherheit zu gewährleisten, die die Kanadier verdienen.“

     

    „Diese finanzielle Unterstützung der kanadischen Regierung ist ein wichtiger Hebel für die Fortsetzung unserer Entwicklungsarbeit“, erklärte Armand MacKenzie, President von First Phosphate. „Diese Zuwendung ermöglicht es uns, detaillierte Arbeiten zur Validierung der LFP-Anwendungsanforderungen und der Erwartungen unserer Abnehmer und internationalen Partner durchzuführen.“

     

    Die Entwicklungsarbeit wird dazu beitragen, die strategische Position Kanadas innerhalb der LFP-Batterie-Wertschöpfungskette zu stärken, indem die inländische Kapazität zur Verarbeitung von Apatit (Phosphatkonzentrat) zu hochreiner Phosphorsäure („PPA“) für Batterieanwendungen ausgebaut wird.

     

    Im Rahmen des Projekts wird ein skalierbares kanadisches Verfahren zur Herstellung von Phosphatkonzentrat in Batteriequalität entwickelt, wodurch die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten verringert werden soll.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



