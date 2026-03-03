Tochtergesellschaft von Pacific Avenue Capital Partners übernimmt Care.com von IAC

LOS ANGELES, CA / ACCESS Newswire / 2. März 2026 / Pacific Avenue Capital Partners („Pacific Avenue“), eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Los Angeles, die sich auf Unternehmensausgliederungen und andere komplexe Transaktionen im Mittelstand spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Pacific Avenue eine Vereinbarung zum Erwerb von Care.com von IAC Inc. (NASDAQ:IAC) abgeschlossen hat.

Care.com ist eine führende Plattform und Marke im wachsenden 400-Milliarden-$-Markt für Familienbetreuung und stützt sich auf das größte Online-Netzwerk von Kinder- und Seniorenbetreuern mit abgeschlossener Hintergrundprüfung in den USA.

Care.com betreibt sowohl einen skalierten Verbrauchermarktplatz als auch eine Plattform für Arbeitgeberleistungen. Seit 2007 haben sich mehr als 45 Millionen Menschen an Care.com gewandt, um Kinderbetreuung, Seniorenbetreuung, Haustierbetreuung und Haushaltshilfe zu finden. Care.com arbeitet außerdem mit mehr als 700 Arbeitgebern zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um Pflege-bezogene Leistungen anzubieten, die den Zugang zur Care.com-Plattform und umfassende Backup-Pflegelösungen zu Hause, in Zentren und durch Camps und Aktivitäten sowie eine breitere Palette von Pflegeunterstützungslösungen kombinieren.

Als eigenständiges Unternehmen wird Care.com seine Expansion im Arbeitgeberbereich beschleunigen und gleichzeitig seinen Verbrauchermarkt weiter stärken. Mit der Investition und Unterstützung von Pacific Avenue wird das Unternehmen Produktinnovationen schneller vorantreiben, seine Arbeitgeberpartnerschaften ausbauen und die Plattform für Millionen von Familien und Pflegekräften, die sich auf sie verlassen, verbessern.

„Wir freuen uns sehr, die Transaktion mit Care.com bekannt zu geben - die erste Investition des Pacific Avenue Fund II. Die Transaktion steht im Einklang mit Pacific Avenues Erfolgsbilanz bei der Durchführung von Unternehmensausgliederungen zur Übernahme branchenführender Unternehmen. Care.com ist ein Branchenführer mit einer auf Vertrauen, einem guten Ruf und einem bewährten Führungsteam basierenden Marke. Care.com hat einen klaren Wachstumskurs als unabhängiges, eigenständiges Unternehmen vor sich. Wir freuen uns darauf, mit Brad, Michelle und dem Care.com-Team zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial des Unternehmens im Dienste von Familien, Pflegekräften und seinen Unternehmenspartnern zu erschließen.“