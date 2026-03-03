    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Lifecycle stellt NEXUS IQ auf dem MWC vor

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Telco-native KI verwandelt Ereignisdaten in Umsatzströme

    LONDON, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Lifecycle Software, ein führender Anbieter von BSS und Entwickler von NEXUS MVNE , stellt sein neues Produkt NEXUS IQ  auf dem Mobile World Congress in Barcelona vor. NEXUS IQ vereint Daten aus verschiedenen Quellen, um ansprechende, adaptive und interaktive Kundenerlebnisse zu gestalten, die den Umsatz maximieren. Die Ergebnisse führen zu einer messbaren Steigerung des ROI, einschließlich einer 40-prozentigen Reduzierung der Abwanderungsrate und einer 25-prozentigen Erhöhung eines Kundenlebenszeitwerts.

    NEXUS IQ ist eine telco-native KI, die Ereignisdaten in Umsatzmöglichkeiten umwandelt.

    Die KI-gestützte Entscheidungsengine von NEXUS IQ verarbeitet Echtzeitdaten zu Kunden, Wettbewerbern und Märkten, um Prognosen und Vorhersagen für einen optimalen Akquisitionsmix, Cross-Selling, Upselling und die Abwanderungsneigung zu erstellen. Sie umfasst außerdem einen integrierten Kampagnenmanager für hochgradig personalisierte, automatisierte Kampagnen, die die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt übermitteln.

    „NEXUS IQ unterstützt Telekommunikationsbetreiber dabei, die Kundenakquise, -bindung und -loyalität zu verbessern, indem es datengestützte Entscheidungen ermöglicht, die den Kundenstamm pflegen und vergrößern", erklärte Liz Parry, CEO von Lifecycle Software. „Es ermöglicht Vertriebs-, Marketing- und Betriebsteams, Daten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln und so die Leistung in jeder Phase der Customer Journey zu steigern."

    NEXUS IQ erweitert die CVM-Funktionen der Produkte von Lifecycle Software und kombiniert sie mit modernsten KI-Modellen und -Funktionen von SourseAI , einem Technologiepartner von Lifecycle Software. Laut Tanya Hyams-Young, CEO und Gründerin von SourseAI: „Lernt das Produkt kontinuierlich komplexe, zeitliche Trends und saisonale Muster, um die Geschäftsleistung über alle KPIs, Produkte und Zielgruppentypen hinweg vorherzusagen. Die Vorhersagekraft unserer Plattform führt zu messbaren Ergebnissen für Betreiber und MVNOs weltweit. Von der Erkennung von Abwanderungssignalen für sofortige Rückgewinnungsmaßnahmen bis hin zu verhaltensgesteuerten Upsells liefert es nachweisliche Wirkung und Renditen, die in der Regel das Zehnfache übersteigen."

    Lifecycle Software wird NEXUS IQ  auf dem Mobile World Congress Barcelona vom 2. bis 5. März vorstellen. Die Teilnehmer sind herzlich eingeladen, das Team in Halle 2, Stand 2G11 im Ausstellungsbereich der Lumine Group zu besuchen und zu erfahren, wie NEXUS IQ Telekommunikationsdaten in umsatzsteigernde Entscheidungen umwandelt.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923396/Lifecycle_Software_NexusIQ.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2923395/Lifecycle_Software_Ltd_Logo.jpg

    Logo von Lifecycle Software Ltd

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lifecycle-stellt-nexus-iq-auf-dem-mwc-vor-telco-native-ki-verwandelt-ereignisdaten-in-umsatzstrome-302701758.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Lifecycle stellt NEXUS IQ auf dem MWC vor Telco-native KI verwandelt Ereignisdaten in Umsatzströme LONDON, 2. März 2026 /PRNewswire/ - Lifecycle Software, ein führender Anbieter von BSS und Entwickler von NEXUS MVNE , stellt sein neues Produkt NEXUS IQ  auf dem Mobile World Congress in Barcelona vor. NEXUS IQ vereint Daten aus verschiedenen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     