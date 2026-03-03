Telco-native KI verwandelt Ereignisdaten in Umsatzströme

Die KI-gestützte Entscheidungsengine von NEXUS IQ verarbeitet Echtzeitdaten zu Kunden, Wettbewerbern und Märkten, um Prognosen und Vorhersagen für einen optimalen Akquisitionsmix, Cross-Selling, Upselling und die Abwanderungsneigung zu erstellen. Sie umfasst außerdem einen integrierten Kampagnenmanager für hochgradig personalisierte, automatisierte Kampagnen, die die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt übermitteln.

LONDON, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Lifecycle Software , ein führender Anbieter von BSS und Entwickler von NEXUS MVNE , stellt sein neues Produkt NEXUS IQ auf dem Mobile World Congress in Barcelona vor. NEXUS IQ vereint Daten aus verschiedenen Quellen, um ansprechende, adaptive und interaktive Kundenerlebnisse zu gestalten, die den Umsatz maximieren. Die Ergebnisse führen zu einer messbaren Steigerung des ROI, einschließlich einer 40-prozentigen Reduzierung der Abwanderungsrate und einer 25-prozentigen Erhöhung eines Kundenlebenszeitwerts.

„NEXUS IQ unterstützt Telekommunikationsbetreiber dabei, die Kundenakquise, -bindung und -loyalität zu verbessern, indem es datengestützte Entscheidungen ermöglicht, die den Kundenstamm pflegen und vergrößern", erklärte Liz Parry, CEO von Lifecycle Software. „Es ermöglicht Vertriebs-, Marketing- und Betriebsteams, Daten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln und so die Leistung in jeder Phase der Customer Journey zu steigern."

NEXUS IQ erweitert die CVM-Funktionen der Produkte von Lifecycle Software und kombiniert sie mit modernsten KI-Modellen und -Funktionen von SourseAI , einem Technologiepartner von Lifecycle Software. Laut Tanya Hyams-Young, CEO und Gründerin von SourseAI: „Lernt das Produkt kontinuierlich komplexe, zeitliche Trends und saisonale Muster, um die Geschäftsleistung über alle KPIs, Produkte und Zielgruppentypen hinweg vorherzusagen. Die Vorhersagekraft unserer Plattform führt zu messbaren Ergebnissen für Betreiber und MVNOs weltweit. Von der Erkennung von Abwanderungssignalen für sofortige Rückgewinnungsmaßnahmen bis hin zu verhaltensgesteuerten Upsells liefert es nachweisliche Wirkung und Renditen, die in der Regel das Zehnfache übersteigen."

Lifecycle Software wird NEXUS IQ auf dem Mobile World Congress Barcelona vom 2. bis 5. März vorstellen. Die Teilnehmer sind herzlich eingeladen, das Team in Halle 2, Stand 2G11 im Ausstellungsbereich der Lumine Group zu besuchen und zu erfahren, wie NEXUS IQ Telekommunikationsdaten in umsatzsteigernde Entscheidungen umwandelt.

