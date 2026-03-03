DroneShield-Aktie explodiert! Steyr Motors und Char Technologies mit Übernahme und Optimismus!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCHAR Technologies AktievorwärtsNachrichten zu CHAR Technologies
    Kursexplosion bei DroneShield. Nach einem Wochenende mit Bildern von Drohnen über Dubai, Katar und anderen Metropolen kaufen Anleger die Aktie von DroneShield. Der Spezialist für die Abwehr von Drohnen konnte bereits in der vergangenen Woche …

    Foto: esg-aktien.de
    Kursexplosion bei DroneShield. Nach einem Wochenende mit Bildern von Drohnen über Dubai, Katar und anderen Metropolen kaufen Anleger die Aktie von DroneShield. Der Spezialist für die Abwehr von Drohnen konnte bereits in der vergangenen Woche Aufträge aus Europa melden und die Aktie legte um 20 % zu. Gestern ging die Rally weiter. DroneShield zeigt, dass es nicht immer die Platzhirsche in einer Branche sein müssen. Es gibt auch interessante Unternehmen in der zweiten Reihe, die zu Outperformern werden können. Steyr Motors hatte sich 2025 im Rüstungssektor auf das Radar von Investoren katapultiert. Jetzt kommen die ersten Übernahmen zur Wachstumsbeschleunigung. Zu den Outperformern 2026 könnte Char Technologies gehören. Der CEO lieferte auf einer Investorenkonferenz in der vergangenen Woche jedenfalls gute Gründe für deutlich steigende Kurse. Gelingt der Schritt in die Kommerzialisierung, erscheint die Aktie aktuell viel zu günstig.

    Verfasst von ESG Aktien
