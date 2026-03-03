Boom im Goldsektor: Darum könnte Lahontan Gold neben Barrick Mining und AngloGold Ashanti eine gute Wahl für clevere Anleger sein!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnglogold Ashanti AktievorwärtsNachrichten zu Anglogold Ashanti
    In Zeiten, in denen die Weltpolitik durch Kriege aus den Fugen gerät, suchen Investoren verzweifelt nach einem sicheren Anker für ihr Vermögen. Der Goldpreis hat durch die jüngsten Entwicklungen und die neuen Spannungen rund um den Irak-Krieg seinen …

    In Zeiten, in denen die Weltpolitik durch Kriege aus den Fugen gerät, suchen Investoren verzweifelt nach einem sicheren Anker für ihr Vermögen. Der Goldpreis hat durch die jüngsten Entwicklungen und die neuen Spannungen rund um den Irak-Krieg seinen Weg nach oben wieder mit voller Kraft aufgenommen. Es ist die uralte Geschichte vom sicheren Hafen, die gerade jetzt eine ganz neue Stärke entfalten könnte. Solange die Unsicherheit und die geopolitischen Reibereien auf der Weltbühne bestehen bleiben, werden Edelmetalle die großen Gewinner dieser Entwicklung sein. Vor allem Gold und Silber profitieren von der Angst der Märkte und dem Wunsch nach Beständigkeit. In diesem spannenden Umfeld schauen alle auf große Produzenten wie Barrick Mining oder AngloGold Ashanti, die, neben anderen, quasi das Fundament der Branche bilden. Doch der wahre Nervenkitzel und die Chance auf außergewöhnliche Renditen liegen oft bei den „kleineren Entdeckern“, die auf riesigen Schätzen sitzen. Hier rückt ein Name zuletzt ganz besonders in den Fokus: Lahontan Gold. Mit den spektakulären Projekten in Nevada zeigt das Unternehmen, dass man auch heute noch auf echtes Goldglück stoßen kann.

