Boom im Goldsektor: Darum könnte Lahontan Gold neben Barrick Mining und AngloGold Ashanti eine gute Wahl für clevere Anleger sein!

In Zeiten, in denen die Weltpolitik durch Kriege aus den Fugen gerät, suchen Investoren verzweifelt nach einem sicheren Anker für ihr Vermögen. Der Goldpreis hat durch die jüngsten Entwicklungen und die neuen Spannungen rund um den Irak-Krieg seinen …



