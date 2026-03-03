Gewinner der Energiewende: Während Nordex und Siemens Energy schon recht teuer sind, kann der „Nachzügler“ AHT Syngas Technology noch viel Freude bereiten!

Die Welt steht vor einer gewaltigen Bewährungsprobe, die kaum noch Aufschub duldet. Auf der einen Seite drängt die unerbittliche Uhr des Klimawandels uns dazu, die globalen Klimaziele mit aller Macht einzuhalten. Auf der anderen Seite wächst der …



