    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Felbermayr

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Regimewechsel im Iran positiv für Deutschlands Wachstum

    Felbermayr - Regimewechsel im Iran positiv für Deutschlands Wachstum
    Foto: Industrieanlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Wien (dts Nachrichtenagentur) - Der Ökonom und designierte Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr geht für Deutschland von negativen wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Iran-Krieg aus.

    "Der Iran-Krieg führt zumindest kurzfristig zu längeren Lieferzeiten und höheren Preisen. Gerade bei einer schwachen Konjunktur in Deutschland brauchen wir solche zusätzlichen Verwerfungen wie einen Kropf am Hals", sagte er der "Welt". Teurere Energie und unsichere Transportwege würden besonders die exportorientierten, energieintensiven Branchen treffen, also viele Kernbranchen in Deutschland.

    Langfristig sei er dagegen optimistisch. "Wenn es wirklich so käme, dass die Mullahs im Iran Geschichte werden und Iran wieder ein vollwertiges Mitglied der Weltgemeinschaft, wäre das für Europa und die Welt attraktiv", sagte Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien. Nicht nur, weil Gas und Erdöl günstiger würden, sondern weil Iran ein großes Land mit rund 90 Millionen, überwiegend gut ausgebildeten Einwohnern sei. "Im Iran gibt es ein gewaltiges wirtschaftliches Aufholpotenzial."

    Für Deutschland geht er für diesen Fall von einem größeren Wirtschaftsimpuls als durch das gerade abgeschlossene Mercosur-Abkommen mit Lateinamerika aus. "Ein Regimewechsel im Iran kann das deutsche Wirtschaftswachstum um 0,5 Prozent beschleunigen", sagte Felbermayr. Mit der Aufhebung der Sanktionen hätten deutsche Exporteure wieder direkten Zugang zum iranischen Markt. Durch das Mercosur-Abkommen erwarte er lediglich ein Plus von 0,1 bis 0,2 Prozent. "Beim Iran ist das Potenzial größer, weil das Land näher liegt. Man könnte sich etwa vorstellen, über Aserbaidschan iranisches Gas via Pipeline nach Europa zu exportieren."



    Verfasst von Redaktion dts
    Felbermayr Regimewechsel im Iran positiv für Deutschlands Wachstum Der Ökonom und designierte Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr geht für Deutschland von negativen wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Iran-Krieg aus."Der Iran-Krieg führt zumindest kurzfristig zu längeren …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     