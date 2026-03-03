    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Iran-Krieg

    1937 Aufrufe 1937 0 Kommentare 0 Kommentare

    Drohnen treffen AWS: Amazon meldet Ausfälle in UAE und Bahrain

    Drohnenangriffe haben Rechenzentrums-Standorte von Amazons Cloudtochter AWS in Dubai und Bahrain beschädigt. Die Aktie verliert nachbörslich.

    Für Sie zusammengefasst
    Iran-Krieg - Drohnen treffen AWS: Amazon meldet Ausfälle in UAE und Bahrain
    Foto: Stringer - Anadolu

    Amazon Web Services (AWS) meldet, dass Drohnenangriffe an zwei Rechenzentrums-Standorten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und an einem AWS-Standort in Bahrain physische Schäden verursacht haben. In der Folge gingen Teile der Infrastruktur offline und mehrere Cloud-Dienste zeigten "erhöhte Fehlerraten" sowie "eingeschränkte Verfügbarkeit" in der Region.

    Betroffen waren demnach unter anderem der Compute-Dienst EC2 (virtuelle Serverkapazität), der Speicher S3 sowie der Datenbankdienst DynamoDB. Die Wiederherstellung könne sich "angesichts der Art der physischen Schäden" hinziehen, so AWS. Ein Update wurde bis Mitternacht (US-Ostküstenzeit) angekündigt, gegebenenfalls auch früher, falls es neue Informationen gebe.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.796,34€
    Basispreis
    16,05
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.625,88€
    Basispreis
    17,15
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Brisantes Detail: AWS warnte zugleich, dass die Lage im Nahen Osten instabil bleiben dürfte und der Betrieb dadurch "unvorhersehbar" werden könne. Kunden mit Workloads in der Region sollten Maßnahmen zur Risikominimierung prüfen, beispielsweise Datensicherungen erstellen oder Workloads in andere AWS-Regionen verlagern. Parallel arbeitet AWS daran, Datenzugriffe und Service-Verfügbarkeit wiederherzustellen, auch wenn die beschädigten Einrichtungen noch nicht vollständig am Netz sind.

    Die ersten Hinweise darauf tauchten bereits am Sonntagmorgen im AWS-Health-Dashboard auf: "Objekte" hätten Rechenzentren in den Emiraten getroffen, wodurch es zu "Funken und Feuer"gekommen sei. In Bahrain untersuchte AWS zeitgleich Probleme bei der Stromversorgung und der Konnektivität. In einem späteren Update bestätigte AWS, dass die Ausfälle auf Drohnenangriffe im Zusammenhang mit dem "anhaltenden Konflikt im Nahen Osten"zurückzuführen seien. In den Emiraten seien zwei AWS-Einrichtungen direkt getroffen worden, in Bahrain habe ein Angriff in unmittelbarer Nähe physische Auswirkungen auf die Infrastruktur gehabt, inklusive Struktur- und Stromschäden. Teilweise waren Löschmaßnahmen nötig, die zusätzlich Wasserschäden verursacht haben.

    Was das für Anleger bedeutet, lässt AWS offen. In dem Statement nennt der Konzern keine Zahlen zum Umfang möglicher Folgekosten oder zum Einfluss auf Kunden. Klar ist nur: Der Zwischenfall gewährt einen seltenen Einblick in die Verwundbarkeit selbst von Hochverfügbarkeits-Infrastrukturen, wenn physische Standorte getroffen werden.

    Und es bleibt nicht bei der Cloud: Amazon hatte zuvor auch vor verlängerten Lieferzeiten im Nahen Osten gewarnt und entsprechende Hinweise auf Marktplätzen in Israel, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und den Emiraten eingeblendet.

    Die Amazon-Aktie schloss den gestrigen Handelstag an der Nasdaq leicht im Minus bei 208,39 US-Dollar ab. Nachbörslich ging es dann noch mal um ein halbes Prozent auf 207,42 US-Dollar nach unten. 

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Iran-Krieg Drohnen treffen AWS: Amazon meldet Ausfälle in UAE und Bahrain Drohnenangriffe haben Rechenzentrums-Standorte von Amazons Cloudtochter AWS in Dubai und Bahrain beschädigt. Die Aktie verliert nachbörslich.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     