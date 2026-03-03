    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    WDH/INDEX-MONITOR

    Aixtron in Kürze im Stoxx Europe 600

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron wird in Stoxx Europe 600 aufgenommen!!
    • Unter den entfernten Firmen ist kein Deutscher
    • Änderungen ab 23.März: ETFs müssen umschichten
    WDH/INDEX-MONITOR - Aixtron in Kürze im Stoxx Europe 600
    ZUG (dpa-AFX) - Der deutsche Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie Aixtron wird in Kürze in den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 aufgenommen. Zudem werden noch zehn weitere Unternehmen aus anderen Ländern aufgenommen, wie die Deutsche-Börse-Tochter und Index-Anbieterin Stoxx Ltd am Montagabend mitteilten. Unter den elf Unternehmen, die ausscheiden müssen, befindet sich unterdessen kein deutsches.

    Die Veränderungen gelten vom Montag, 23. März an. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/jha/

    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

     

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs Rolle in Opto/Photonik: Cambridge wählt AIXTRON‑CCS für 300 mm‑Pilotlinie; Nutzer debattieren, ob AIXTRON in Siliziumphotonik relevant ist. Nvidia‑Deals mit Lumentum/Coherent werden als Nachfrage‑treiber gesehen, AIXTRONs 'sticky' Großkunden betont, mögliche STOXX‑600‑Aufnahme sowie Gewinnmitnahmen bei ~25–26 € und Bewertungen/Überbewertung werden diskutiert.

    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
