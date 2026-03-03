WDH/INDEX-MONITOR
Aixtron in Kürze im Stoxx Europe 600
- Aixtron wird in Stoxx Europe 600 aufgenommen!!
- Unter den entfernten Firmen ist kein Deutscher
- Änderungen ab 23.März: ETFs müssen umschichten
(Wiederholung vom Vorabend)
ZUG (dpa-AFX) - Der deutsche Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie Aixtron wird in Kürze in den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 aufgenommen. Zudem werden noch zehn weitere Unternehmen aus anderen Ländern aufgenommen, wie die Deutsche-Börse-Tochter und Index-Anbieterin Stoxx Ltd am Montagabend mitteilten. Unter den elf Unternehmen, die ausscheiden müssen, befindet sich unterdessen kein deutsches.
Die Veränderungen gelten vom Montag, 23. März an. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 625,8 auf Ariva Indikation (02. März 2026, 21:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +27,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +55,06 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,30 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 31,00Euro was eine Bandbreite von -20,99 %/+6,49 % bedeutet.
Nvidia
NVIDIAs Zusammenarbeit mit Lumentum
NVIDIA und Lumentum Holdings haben eine umfassende strategische Partnerschaft geschlossen, um die Entwicklung moderner KI-Infrastrukturen durch Fortschritte in der Optiktechnologie zu beschleunigen. Im Rahmen dieser mehrjährigen, nicht-exklusiven Kooperation sichert sich NVIDIA durch eine milliardenschwere Abnahmeverpflichtung langfristigen Zugriff auf Laserkomponenten. Zusätzlich investiert der Chipkonzern 2 Milliarden US-Dollar in Lumentum, um Forschung, Entwicklung und den operativen Betrieb zu stärken.
Ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung ist der Ausbau der Fertigungskapazitäten in den USA. Lumentum nutzt die finanziellen Mittel unter anderem für den Aufbau einer neuen Fabrik, um die steigende Nachfrage künftiger KI-Rechenzentren bedienen zu können. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Skalierbarkeit, https://www.finanzen.net/themen/waermepumpe und Stabilität großflächiger Netzwerke zu verbessern, wobei die Expertise beider Unternehmen in den Bereichen beschleunigtes Rechnen und Photonik kombiniert wird.
Laut NVIDIA-Chef Jensen Huang ist das Ziel der Kooperation die Entwicklung fortschrittlichster Siliziumphotonik, um den historisch beispiellosen Ausbau der Recheninfrastruktur voranzutreiben und KI-Systeme im Gigawatt-Bereich zu realisieren. Lumentum-CEO Michael Hurlston ergänzte, dass die strategische Allianz und die Investitionen in neue Fertigungsanlagen die Grundlage für die optischen KI-Architekturen von morgen schaffen sollen.
Das von der Aixtron LinkedIn Seite
Graphen gilt aufgrund seiner extremen elektrischen Leitfähigkeit und mechanischen Robustheit als potenzieller "Gamechanger" für die Batterietechnik. In der Praxis wird es derzeit primär als Leistungsverstärker in bestehenden Lithium-Ionen-Systemen eingesetzt, anstatt diese vollständig zu ersetzen.
Kernvorteile von Graphen-Batterien
- Extreme Ladegeschwindigkeit: Graphen ermöglicht deutlich schnellere Ionenbewegungen. Prototypen von Unternehmen wie der Graphene Manufacturing Group laden bis zu 60- bis 70-mal schneller als herkömmliche Akkus.
- Höhere Energiedichte: Durch die Beimischung von Graphen zu Siliziumanoden kann die Energiedichte um bis zu 30 % gesteigert werden.
- Längere Lebensdauer: Graphen-basierte Zellen können über 3.000 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust überstehen.
- Verbesserte Sicherheit: Die hohe Wärmeleitfähigkeit hilft, Überhitzung ("Thermal Runaway") zu vermeiden, und das Material selbst ist oft weniger brennbar als Standardkomponenten.
