    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pressestimme 'Münchner Merkur' zu Iran/Trump/Merz

    Für Sie zusammengefasst
    • Alte Arbeitsteilung: USA/Israel, Europa nein!!
    • Merz reagierte, will Amerika nicht belehren...
    • Berlin schickt keine Kriegsschiffe hilft anders
    Pressestimme 'Münchner Merkur' zu Iran/Trump/Merz
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Iran/Trump/Merz:

    "Die alte Aufgabenverteilung, nach der USA und Israel die "Drecksarbeit" erledigen und die Europäer moralische Appelle formulieren, funktioniert nicht mehr. Friedrich Merz hat den Zorn Washingtons offenbar verstanden und vor seinem Besuch bei Donald Trump rasch nachgesteuert. Er will, sagt er, die Amerikaner "nicht belehren". Gut möglich, dass Trump sich damit nicht zufrieden gibt, sondern sichtbarere Zeichen der deutschen Solidarität einfordert. Anders als Großbritannien und Frankreich wird Berlin keine Kriegsschiffe entsenden, kann aber jenseits der Front Aufgaben übernehmen. Das hülfe indirekt auch der Ukraine. Denn Merz weiß nur zu gut, wie brutal Trump US-Hilfen für Kiew vom Wohlverhalten der Europäer an anderen Schauplätzen der Weltpolitik abhängig macht."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Münchner Merkur' zu Iran/Trump/Merz "Münchner Merkur" zu Iran/Trump/Merz: "Die alte Aufgabenverteilung, nach der USA und Israel die "Drecksarbeit" erledigen und die Europäer moralische Appelle formulieren, funktioniert nicht mehr. Friedrich Merz hat den Zorn Washingtons offenbar …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     