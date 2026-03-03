    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Israels Armee

    Entwarnung nach Raketenangriff aus dem Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran feuert erneut Raketen Sirenen in Tel Aviv
    • Armee: Luftabwehr aktiv, Schutzräume freigegeben
    • Iran feuert weiter trotz USA/Israel-Angriffen.
    Israels Armee - Entwarnung nach Raketenangriff aus dem Iran
    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israel ist nach Militärangaben in der Nacht erneut aus dem Iran mit Raketen angegriffen worden. In Tel Aviv und anderen Gebieten des jüdischen Staates heulten die Sirenen. Inzwischen dürfe die Bevölkerung die Schutzräume jedoch wieder verlassen, nachdem zuvor die Luftabwehr im Einsatz war, teilte die Armee mit. Die Menschen sollten sich jedoch weiter in der Nähe der Schutzräume aufhalten. Der Iran feuert trotz der massiven amerikanisch-israelischen Angriffe auf das Land weiter Raketen auf Israel./ln/DP/zb



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
