Israels Armee
Neuer Raketenangriff aus dem Iran
Für Sie zusammengefasst
- Iranische Raketenangriffe nachts; Abwehr aktiv
- Luftabwehr reagiert, Sirenen in TelAviv, Orten
- Bevölkerung aufgefordert: in Schutzräume gehen
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israel ist nach Militärangaben in der Nacht erneut aus dem Iran mit Raketen angegriffen worden. Die Luftabwehr sei im Einsatz, um die Bedrohung abzuwehren, wie die Armee mitteilte. In Tel Aviv und anderen Gebieten heulten die Sirenen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich in die Schutzräume zu begeben./ln/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen