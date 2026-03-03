Keine Hinweise auf Vergehen Trumps im Epstein-Fall

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den jetzt veröffentlichten Videoaufnahmen seiner Befragung vor dem US-Kongress hat Ex-Präsident Bill Clinton eine Unterhaltung mit dem heutigen Präsidenten Donald Trump über den Sexualstraftäter und Financier Jeffrey Epstein geschildert. Trump habe ihm demnach Anfang der 2000er Jahre auf einem seiner Golfplätze gesagt, er habe sich mit Epstein zerstritten - "alles wegen eines Immobilien-Deals".

Clinton sagte zudem, Trump habe ihm "nie etwas" gesagt, das ihn glauben lasse, dieser sei im Zusammenhang mit Epstein in "irgendetwas Unangemessenes" verwickelt gewesen. "Das ist die Wahrheit", heißt es in der veröffentlichten Aussage weiter. Er habe "keine Informationen", wonach Trump etwas Falsches getan habe.