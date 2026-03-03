    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    Urlaub bleibt trotz Krisen stark gefragt

    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Trotz geopolitischer Krisen beobachtet der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter Dertour weiterhin eine große Reiselust. "Die jüngste Zuspitzung in Nahost zeigt: Wir leben in einer zunehmend volatilen Welt. Doch trotz geopolitischer Krisen, Klimarisiken und wachsender Digitalisierung bleibt der Wunsch nach Urlaub sehr stark", sagte Dertour-Chef Christoph Debus der Deutschen Presse-Agentur. Man sei mit der Buchungsentwicklung aktuell sehr zufrieden.

    Gleichzeitig beobachte das Unternehmen einen steigenden Beratungsbedarf der Kunden - und das nicht erst seit der jüngsten Eskalation im Nahen Osten. "Kunden informieren sich stärker zur Situation vor Ort", sagte Debus. Gerade in Zeiten globaler Unsicherheit nehme die Nachfrage nach Unterstützung durch Reiseveranstalter deutlich zu.

    Israel und die USA hatten am Samstagfrüh Luft- und Raketenangriffe auf den Iran begonnen, bei denen auch Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei getötet wurde. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf Ziele in der Golfregion. In der Folge sitzen dort viele Reisende fest - vor allem an Flughäfen und auf Kreuzfahrtschiffen.

    Man beobachte die Situation mit großer Sorge und unterstütze betroffene Gäste, teilte Dertour mit. Das Unternehmen stehe im engen Kontakt mit Behörden im In- und Ausland und reagiere mit Umbuchungen, kostenfreien Stornierungen oder alternativen Rückreisemöglichkeiten. Alle Reisen in Nahostgebiete mit Reisewarnung sagte Dertour in Deutschland bis einschließlich Donnerstag ab.

    Die Lage im Nahen Osten dürfte auch eines der Themen auf der heute beginnenden Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin sein, der weltgrößten Reisefachmesse./kge/DP/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 7,392 auf Lang & Schwarz (02. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -8,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,73 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +23,75 %/+23,75 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursvolatilität und Bewertungen der TUI‑Aktie: Diskussionen über kurzfristige Abverkäufe wegen geopolitischer Vorfälle (festsitzende Schiffe, höhere Kosten), mögliche weitere Kursverluste bis in den Bereich 6,x €, aber auch Kaufargumente für langfristiges Nachkaufen aufgrund eines niedrigen KGV (5–6 für 2026) und Unterbewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TUI eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
