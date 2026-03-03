WDH
Amerikaner sollen mehr als Dutzend Länder in Nahost sofort verlassen
Für Sie zusammengefasst
- US-Außenministerium ruft Amerikaner sofort weg.
- Schwere Sicherheitsrisiken im Nahen Osten USA!
- Betroffen: Bahrain, Iran, Irak, Israel Libanon
Foto: Siarhei - 356130783
(Überschrift wurde angepasst)
WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts des Krieges der USA und Israels mit dem Iran ruft das US-Außenministerium Amerikaner in mehr als einem Dutzend Ländern im Nahen Osten dazu auf, diese sofort zu verlassen. Zur Begründung verwies eine Vertreterin des Ministeriums auf der Plattform X auf "schwerwiegende Sicherheitsrisiken". Die Aufforderung betrifft folgende Länder und Regionen: Bahrain, Ägypten, Iran, Irak, Israel, das Westjordanland und den Gazastreifen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Jemen./fsp/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen