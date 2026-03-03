    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das Cabrio wird zum Auslaufmodell

    Für Sie zusammengefasst
    • Cabrioverkäufe 2025: 33.924, -17% ggü 2024 (↓)
    • Bestand ~2,2 Mio Cabrios, sinkt; Starberg 8,6%
    Das Cabrio wird zum Auslaufmodell
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FLENSBURG (dpa-AFX) - In Deutschland werden immer weniger Cabrios verkauft. 2025 waren es nur noch 33.924, wie aus Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes hervorgeht. Das sind 17 Prozent weniger als 2024 - und schon die damalige Zahl war ein langjähriger Tiefpunkt. Aktuell ist damit nur noch jeder 84. in Deutschland verkaufte Neuwagen ein Cabrio.

    Blickt man etwas weiter zurück, wird der Verfall der Cabrio-Begeisterung noch deutlicher: Im letzten Jahrzehnt wurden stets mehr als doppelt so viele Fahrzeuge dieses Typs zugelassen, 2009 waren es mit 102.938 sogar dreimal so viele.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    440,38€
    Basispreis
    3,21
    Ask
    × 10,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    352,48€
    Basispreis
    4,34
    Ask
    × 10,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wandel im Lebensgefühl und Konkurrenz durch SUVs

    Hinter dem Rückgang dürfte einerseits ein Wandel im Lebensgefühl stehen. Zudem wird das Thema Freiheit, von dem der Cabrio-Markt profitierte inzwischen ein Stück weit durch SUVs besetzt, die in den vergangenen Jahren ihren Marktanteil massiv ausgebaut haben.

    Parallel ist auch das Angebot massiv zurückgegangen. Viele Marken bieten gar keine Cabrios mehr an, andere nur noch ein oder zwei Modelle. Meistverkauftes Cabrio in Deutschland war 2025 der T-Roc von VW mit 8.179 Fahrzeugen.

    Das reichte, um die Wolfsburger quasi im Alleingang auch auf Markenebene zur Nummer eins im deutschen Cabrio-Markt zu machen. Auf Platz zwei liegt BMW mit 6.499 vor Mercedes mit 4.951, Porsche mit 4.946 und Mini mit 4.926. Alleine diese fünf Marken machen damit aber knapp 87 Prozent der Cabrio-Verkäufe aus.

    Noch fast 2,2 Millionen

    Trotz des jahrelangen Rückgangs bei den Neuzulassungen gibt es auf den deutschen Straßen aber noch knapp 2,2 Millionen Cabrios. Auch deswegen, weil viele als Oldtimer liebevoll von ihren Besitzern gepflegt werden. Die Zahl stammt vom 1. Januar 2025, aktuellere Werte liegen noch nicht vor. Der Bestand schrumpft mangels Nachschub dennoch langsam aber sicher: Am 1. Januar 2024 waren es noch rund 24.000 Cabrios mehr.

    Besonders häufig sind Cabrios übrigens im oberbayerischen Landkreis Starberg, wo sie 8,6 Prozent des zugelassenen Fahrzeugbestands ausmachen. Dahinter folgen der Hochtaunuskreis und Bad Dürkheim mit je 7,0 Prozent. Selbst in diesen Hochburgen sank der Anteil aber binnen Jahresfrist./ruc/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 85,28 auf Lang & Schwarz (02. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +1,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 386,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -64,05 %/+23,97 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Das Cabrio wird zum Auslaufmodell In Deutschland werden immer weniger Cabrios verkauft. 2025 waren es nur noch 33.924, wie aus Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes hervorgeht. Das sind 17 Prozent weniger als 2024 - und schon die damalige Zahl war ein langjähriger Tiefpunkt. Aktuell ist …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     