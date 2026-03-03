Das war's: Jetzt wird die nächste US-Technologie-Aktie dahingerafft!

Der Datenbankmanagement-Spezialist MongoDB hat am Montagabend ein eigentlich starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Dennoch ist es nachbörslich zu einem Crash der Anteile um fast ein Viertel gekommen, nach dem die Prognose unter den Erwartungen ausfiel und der Konzern einen Wechsel an der Führungsspitze bekannt gegeben hat.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal legten die Erlöse um 26,8 Prozent auf 695,1 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Schätzungen um knapp 26 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Für MongoDB war es außerdem das wachstumsstärkste Quartal seit 2 Jahren.

Auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) gelang mit 1,65 US-Dollar eine positive Überraschung. Analystinnen und Analysten hatten auf einen um 18 Cent niedrigeres Ertragsergebnis getippt. Die Nettoprofitabilität weist aber unverändert großen Nachholbedarf auf.

Diese ist mit 15,5 Millionen US-Dollar aufgrund hoher Aktienvergütungen sogar leicht rückläufig gewesen. Immerhin konnte der operative Cashflow von +50,5 Millionen US-Dollar vor einem Jahr auf +179,6 Millionen US-Dollar verbessert werden.

Tipp aus der Redaktion Passend zum Thema: Breit gestreuten Zugang zum spannenden Tech-Sektor bietet zum Beispiel der Passend zum Thema: Breit gestreuten Zugang zum spannenden Tech-Sektor bietet zum Beispiel der boerse.de-Technologiefonds (WKN: TMG4TT)

Der Ausblick genügt den Anforderungen des Marktes nicht

Für das kommende Quartal legte MongoDB eine aus Sicht des Marktes enttäuschende Guidance vor. Das Unternehmen prognostiziert Erlöse von 659 bis 664 Millionen US-Dollar gegenüber einem Konsenswert von 662,5 Millionen US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,15 bis 1,19 US-Dollar, der damit hinter den Erwartungen von 1,21 US-Dollar zurückgeblieben ist.

Mit Blick auf das Gesamtjahr könnte das Unternehmen nach eigenen Schätzungen aber besser abschneiden als bislang erwartet. Für dieses wird ein Umsatz zwischen 2,86 bis 2,90 Milliarden US-Dollar erwartet, während sich der Gewinn auf 5,75 bis 5,93 US-Dollar je Anteil belaufen soll. Erwartet wurden ein Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar ein Ertragsergebnis von 5,90 US-Dollar je Aktie.

Umfangreicher Führungswechsel erwischt Investoren auf dem falschen Fuß

Trotz des guten Abschneidens im abgelaufenen Quartal und dem zufriedenstellenden Ausblick zumindest auf das Gesamtjahr fiel die Aktie in der US-Nachbörse wie ein Stein. In einer ersten Kursreaktion ging es um rund 20 Prozent bergab, bis zum Ende des erweiterten Handels büßte MongoDB unter hohen Umsätzen 24,4 Prozent an Wert ein.

Grund hierfür dürfte neben der schwachen Guidance für das erste Quartal eine überraschende Personalrochade sein. Mit Cedric Pech und Paul Campobassis verlassen gleich zwei Unternehmensvorstände den Konzern. Mit Erica Violini erhält MongoDB außerdem einen neuen Vorstand für Kundenangelegenheiten.

Zwar bekräftigte das Unternehmen, dass dieser Schritt "bereits seit einiger Zeit" geplant gewesen sei, Fragen lässt er dennoch aufkommen, da Violini mit der Begründung in das Unternehmen geholt wurde, "die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu beschleunigen". Das deutet auf Unzufriedenheit mit der Leistung der beiden vormaligen Vorstände hin.

Die Aktie gerät technisch in Schwierigkeiten, sollten die Verluste am Dienstag in voller Höhe ihre Gültigkeit behalten. MongoDB kämpfte bereits in den vergangenen Tagen mit dem Verbleib oberhalb der 200-Tage-Linie. Diese wird nun per Gap-Down unterschritten, was ein Zeichen der Schwäche und ein Verkaufssignal darstellt.

Fazit: Das Risiko ist keinen Einstieg wert

Auch die hohe Unternehmensbewertung dürfte ein Problem bleiben und einer raschen Erholung im Weg stehen. Auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung ist MongoDB selbst nach dem Crash mit einem KGVe 2026 von 42,1 bewertet. Genau solche hohen Vielfache wurden am Markt in den vergangenen Monaten bei Cloud- und Software-Titeln in Frage gestellt.

Wenngleich das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 0,53 günstig erscheint, dürfte der Bewertungsdruck hochbleiben. Gleichzeitig bestehen nach dem Wechsel auf gleich drei Führungspositionen hohe Ausführungsrisiken. Anlegerinnen und Anleger sollten das Papier daher meiden und vor einem Einstieg warten, bis sich der Staub gelichtet hat.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die MongoDB Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 325,0EUR auf Nasdaq (03. März 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind Jetzt Report kostenlos herunterladen!