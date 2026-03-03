Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Pernod Ricard Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Pernod Ricard Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pernod Ricard Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 88,00€. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,70 %.