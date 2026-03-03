Aktie kaufen oder verkaufen
Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Pernod Ricard Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Pernod Ricard Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pernod Ricard Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 88,00€. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,70 %.
Analysten und Kursziele für die Pernod Ricard Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
Deutsche Bank
|-
|-
|-
JPMorgan
|90,00Euro
|+16,28 %
|-
DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00EUR
|-3,10 %
|-
JPMORGAN
|90,00EUR
|+16,28 %
|19.02.2026
BERENBERG
|97,00EUR
|+25,32 %
|23.02.2026
