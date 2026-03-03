Koninklijke Philips Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Philips Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Koninklijke Philips Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Philips Aktie beträgt 25,92€. Die Koninklijke Philips Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,23 %.
Analysten und Kursziele für die Koninklijke Philips Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|24,00EUR
|-9,49 %
|-
|BARCLAYS
|28,00EUR
|+5,60 %
|04.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|22,00EUR
|-17,03 %
|10.02.2026
|RBC
|25,00EUR
|-5,71 %
|10.02.2026
|JEFFERIES
|25,00EUR
|-5,71 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|19,00EUR
|-28,34 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|22,00EUR
|-17,03 %
|10.02.2026
|BARCLAYS
|28,00EUR
|+5,60 %
|10.02.2026
|UBS
|30,00EUR
|+13,14 %
|10.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|25,00EUR
|-5,71 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|31,00EUR
|+16,91 %
|11.02.2026
|UBS
|32,00EUR
|+20,69 %
|11.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.02.2026
|JEFFERIES
|26,00EUR
|-1,94 %
|23.02.2026
-0,85 %
-0,92 %
+8,53 %
+8,73 %
+5,86 %
+72,65 %
-39,97 %
+20,31 %
+316,31 %
