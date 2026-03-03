Koninklijke Philips Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Philips Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Koninklijke Philips Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Philips Aktie beträgt 25,92€. Die Koninklijke Philips Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,23 %.