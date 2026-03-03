Kering Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Kering Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kering Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Kering Aktie beträgt 276,67€. Die Kering Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,42 %.