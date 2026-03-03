Aktie kaufen oder verkaufen
Kering Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: HJBC - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Kering Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kering Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kering Aktie beträgt 276,67€. Die Kering Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,42 %.
Analysten und Kursziele für die Kering Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|295,00EUR
|+8,14 %
|-
|RBC
|340,00EUR
|+24,63 %
|10.02.2026
|BARCLAYS
|245,00EUR
|-10,19 %
|10.02.2026
|BERENBERG
|190,00EUR
|-30,35 %
|10.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|250,00EUR
|-8,36 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|235,00EUR
|-13,86 %
|10.02.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|300,00EUR
|+9,97 %
|10.02.2026
|JEFFERIES
|290,00EUR
|+6,30 %
|10.02.2026
|UBS
|345,00EUR
|+26,47 %
|10.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.02.2026
