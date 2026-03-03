Aktie kaufen oder verkaufen
PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 24,29€. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,22 %.
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|-28,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|25,00EUR
|+12,44 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|35,00EUR
|+57,41 %
|09.02.2026
|RBC
|20,00EUR
|-10,05 %
|26.02.2026
|JEFFERIES
|23,00EUR
|+3,44 %
|26.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|28,00EUR
|+25,93 %
|26.02.2026
|UBS
|23,00EUR
|+3,44 %
|27.02.2026
