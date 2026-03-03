Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 37,03€. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,60 %.