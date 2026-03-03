Aktie kaufen oder verkaufen
Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 37,03€. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,60 %.
Analysten und Kursziele für die Shell Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|32,00GBP
|+1,54 %
|02.02.2026
|RBC
|32,00GBP
|+1,54 %
|05.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|-
|-
|05.02.2026
|UBS
|28,00GBP
|-11,15 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|32,00GBP
|+1,54 %
|05.02.2026
|UBS
|28,00GBP
|-11,15 %
|06.02.2026
|RBC
|32,00GBP
|+1,54 %
|09.02.2026
|BARCLAYS
|40,00GBP
|+26,92 %
|09.02.2026
|BERENBERG
|33,00GBP
|+4,71 %
|24.02.2026
|JPMORGAN
|34,00GBP
|+7,89 %
|24.02.2026
+1,19 %
+6,73 %
+12,52 %
+13,53 %
+11,32 %
+23,26 %
+108,09 %
+74,84 %
+87,71 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte