Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 860,27€. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,13 %.
Analysten und Kursziele für die Rational Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|835,00Euro
|+14,66 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|757,00EUR
|+3,95 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,07 Tsd.EUR
|+46,93 %
|03.02.2026
|RBC
|580,00EUR
|-20,36 %
|05.02.2026
|BARCLAYS
|890,00EUR
|+22,21 %
|05.02.2026
|BERENBERG
|835,00EUR
|+14,66 %
|05.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,07 Tsd.EUR
|+46,93 %
|05.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|776,00EUR
|+6,56 %
|05.02.2026
|UBS
|785,00EUR
|+7,79 %
|05.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|785,00EUR
|+7,79 %
|05.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,08 Tsd.EUR
|+48,30 %
|18.02.2026
