Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Philipp Schulze - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 2,08 Tsd.€. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,26 %.
Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|2,06 Tsd.Euro
|+25,00 %
|-
|Berenberg Bank
|2,10 Tsd.Euro
|+27,43 %
|-
|Bernstein
|2,05 Tsd.Euro
|+24,39 %
|-
|BARCLAYS
|2,18 Tsd.EUR
|+31,98 %
|04.02.2026
|JEFFERIES
|2,06 Tsd.EUR
|+25,00 %
|04.02.2026
|BARCLAYS
|2,18 Tsd.EUR
|+31,98 %
|05.02.2026
|BERENBERG
|2,10 Tsd.EUR
|+27,43 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|2,13 Tsd.EUR
|+29,25 %
|05.02.2026
|UBS
|2,20 Tsd.EUR
|+33,50 %
|06.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,05 Tsd.EUR
|+24,39 %
|09.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|1,70 Tsd.EUR
|+3,16 %
|11.02.2026
|UBS
|2,20 Tsd.EUR
|+33,50 %
|23.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,05 Tsd.EUR
|+24,39 %
|27.02.2026
