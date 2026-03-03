Aktie kaufen oder verkaufen
Rio Tinto Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rio Tinto Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rio Tinto Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rio Tinto Aktie beträgt 2,07 Tsd.€. Die Rio Tinto Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.347,83 %.
Analysten und Kursziele für die Rio Tinto Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|5,90 Tsd.Euro
|+6.863,30 %
|-
|Barclays Capital
|6,60 Tsd.Euro
|+7.689,45 %
|-
|Goldman Sachs
|7,40 Tsd.Euro
|+8.633,62 %
|-
|JPMorgan
|7,84 Tsd.Euro
|+9.152,92 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|62,00GBP
|-16,19 %
|-
|JPMORGAN
|7,50 Tsd.GBP
|+10.038,76 %
|05.02.2026
|UBS
|69,00GBP
|-6,72 %
|10.02.2026
|RBC
|59,00GBP
|-20,24 %
|19.02.2026
|RBC
|61,00GBP
|-17,54 %
|19.02.2026
|BERENBERG
|60,00GBP
|-18,89 %
|19.02.2026
|JEFFERIES
|70,00GBP
|-5,37 %
|19.02.2026
|UBS
|69,00GBP
|-6,72 %
|19.02.2026
|BARCLAYS
|68,00GBP
|-8,08 %
|19.02.2026
|JPMORGAN
|78,00GBP
|+5,44 %
|19.02.2026
|JPMORGAN
|80,00GBP
|+8,15 %
|19.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|20.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|74,00GBP
|+0,04 %
|22.02.2026
|BARCLAYS
|66,00GBP
|-10,78 %
|23.02.2026
|RBC
|59,00GBP
|-20,24 %
|26.02.2026
-1,84 %
+2,41 %
+6,45 %
+35,41 %
+41,17 %
+21,03 %
+10,22 %
+219,69 %
+578,43 %
