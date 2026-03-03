Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 37,58€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,67 %.