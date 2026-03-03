Aktie kaufen oder verkaufen
Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Uli Deck - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 37,58€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,67 %.
Analysten und Kursziele für die Renault Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|43,00Euro
|+39,20 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+29,49 %
|-
|UBS
|28,00EUR
|-9,36 %
|02.02.2026
|UBS
|28,00EUR
|-9,36 %
|19.02.2026
|UBS
|28,00EUR
|-9,36 %
|19.02.2026
|BERENBERG
|38,00EUR
|+23,02 %
|19.02.2026
|JEFFERIES
|39,00EUR
|+26,25 %
|19.02.2026
|BARCLAYS
|42,00EUR
|+35,97 %
|19.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00EUR
|+39,20 %
|19.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00EUR
|+39,20 %
|19.02.2026
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+45,68 %
|19.02.2026
|JEFFERIES
|34,00EUR
|+10,07 %
|20.02.2026
-2,01 %
-6,56 %
-3,78 %
-12,18 %
-40,19 %
-29,31 %
-18,20 %
-64,42 %
+21,44 %
