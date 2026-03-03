Aktie kaufen oder verkaufen
RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 57,55€. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,97 %.
Analysten und Kursziele für die RWE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Bernstein
|55,00Euro
|+0,33 %
|-
|Barclays Capital
|60,00Euro
|+9,45 %
|-
|Deutsche Bank
|55,00Euro
|+0,33 %
|-
|Goldman Sachs
|60,00Euro
|+9,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+0,33 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|60,00EUR
|+9,45 %
|02.02.2026
|JPMORGAN
|57,00EUR
|+3,98 %
|04.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.02.2026
|JEFFERIES
|61,00EUR
|+11,27 %
|09.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|55,00EUR
|+0,33 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|19.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|55,00EUR
|+0,33 %
|19.02.2026
|BARCLAYS
|60,00EUR
|+9,45 %
|24.02.2026
