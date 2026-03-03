SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 245,00€. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,22 %.