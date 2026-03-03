Aktie kaufen oder verkaufen
SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 245,00€. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,22 %.
Analysten und Kursziele für die SAP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|250,00Euro
|+49,20 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|220,00EUR
|+31,30 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|03.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|260,00EUR
|+55,17 %
|04.02.2026
|BERENBERG
|250,00EUR
|+49,20 %
|09.02.2026
-1,32 %
-0,90 %
-6,24 %
-20,21 %
-37,61 %
+54,12 %
+59,58 %
+133,70 %
+1.034.150,00 %
