SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 368,17€. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,44 %.