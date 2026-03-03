Aktie kaufen oder verkaufen
SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Alex Marc - Safran
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 368,17€. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,44 %.
Analysten und Kursziele für die SAFRAN Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|348,00EUR
|+3,45 %
|-
|UBS
|330,00EUR
|-1,90 %
|13.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|380,00EUR
|+12,96 %
|13.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|340,00EUR
|+1,07 %
|13.02.2026
|JEFFERIES
|360,00EUR
|+7,02 %
|13.02.2026
|RBC
|340,00EUR
|+1,07 %
|13.02.2026
|RBC
|400,00EUR
|+18,91 %
|13.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|380,00EUR
|+12,96 %
|16.02.2026
|JPMORGAN
|400,00EUR
|+18,91 %
|16.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.02.2026
|BARCLAYS
|340,00EUR
|+1,07 %
|17.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|400,00EUR
|+18,91 %
|17.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|400,00EUR
|+18,91 %
|22.02.2026
