Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Schneider Electric GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Schneider Electric Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 294,25€. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,03 %.
Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|325,00Euro
|+20,43 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|275,00EUR
|+1,90 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|300,00EUR
|+11,16 %
|-
|JPMORGAN
|325,00EUR
|+20,43 %
|26.02.2026
|BARCLAYS
|270,00EUR
|+0,05 %
|26.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|300,00EUR
|+11,16 %
|26.02.2026
|JEFFERIES
|289,00EUR
|+7,09 %
|26.02.2026
|RBC
|270,00EUR
|+0,05 %
|26.02.2026
