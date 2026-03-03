Aktie kaufen oder verkaufen
Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 143,25€. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,18 %.
Analysten und Kursziele für die Vinci Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|137,00EUR
|-0,36 %
|-
|JPMORGAN
|133,00EUR
|-3,27 %
|05.02.2026
|JEFFERIES
|143,00EUR
|+4,00 %
|05.02.2026
|RBC
|140,00EUR
|+1,82 %
|05.02.2026
|BERENBERG
|145,00EUR
|+5,45 %
|09.02.2026
|UBS
|148,00EUR
|+7,64 %
|09.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.02.2026
|JEFFERIES
|143,00EUR
|+4,00 %
|11.02.2026
|RBC
|145,00EUR
|+5,45 %
|11.02.2026
|UBS
|148,00EUR
|+7,64 %
|15.02.2026
|JPMORGAN
|140,00EUR
|+1,82 %
|20.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|152,00EUR
|+10,55 %
|20.02.2026
|RBC
|145,00EUR
|+5,45 %
|22.02.2026
-2,25 %
-4,85 %
+13,40 %
+12,43 %
+23,13 %
+27,10 %
+56,35 %
+126,75 %
+216,89 %
