Aktie kaufen oder verkaufen
Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Sartorius
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 266,25€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,44 %.
Analysten und Kursziele für die Sartorius Vz. Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|260,00Euro
|+11,76 %
|-
|DZ Bank
|216,00Euro
|-7,16 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|285,00EUR
|+22,50 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|304,00EUR
|+30,67 %
|-
|RBC
|260,00EUR
|+11,76 %
|03.02.2026
|BERENBERG
|225,00EUR
|-3,29 %
|03.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|273,00EUR
|+17,34 %
|03.02.2026
|UBS
|230,00EUR
|-1,14 %
|03.02.2026
|BARCLAYS
|280,00EUR
|+20,35 %
|03.02.2026
|BARCLAYS
|300,00EUR
|+28,95 %
|03.02.2026
|JEFFERIES
|275,00EUR
|+18,20 %
|03.02.2026
|JEFFERIES
|295,00EUR
|+26,80 %
|03.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|257,00EUR
|+10,47 %
|04.02.2026
|JPMORGAN
|295,00EUR
|+26,80 %
|10.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.02.2026
|UBS
|230,00EUR
|-1,14 %
|30.01.2026
|JEFFERIES
|275,00EUR
|+18,20 %
|30.01.2026
