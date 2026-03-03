Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 266,25€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,44 %.