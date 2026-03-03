Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.

2 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 45,00€. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,33 %.