Aktie kaufen oder verkaufen
Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 45,00€. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,33 %.
Analysten und Kursziele für die Salzgitter Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|60,00Euro
|+14,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+14,23 %
|-
|JPMORGAN
|31,00EUR
|-40,98 %
|10.02.2026
|JEFFERIES
|29,00EUR
|-44,79 %
|10.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|25.02.2026
-5,61 %
-10,81 %
+13,30 %
+50,43 %
+163,68 %
+27,64 %
+103,88 %
+144,00 %
+8.166,67 %
