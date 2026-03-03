ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 11,09€. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,92 %.