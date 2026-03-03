Aktie kaufen oder verkaufen
ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Rolf Vennenbern - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 11,09€. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,92 %.
Analysten und Kursziele für die ThyssenKrupp Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|13,00Euro
|+28,84 %
|-
|Analyst
|13,00Euro
|+28,84 %
|-
|Barclays Capital
|9,00Euro
|-10,80 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00EUR
|+9,02 %
|-
|JEFFERIES
|12,00EUR
|+18,93 %
|03.02.2026
|BARCLAYS
|9,00EUR
|-10,80 %
|12.02.2026
|JEFFERIES
|12,00EUR
|+18,93 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|11,00EUR
|+9,02 %
|12.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.02.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|-0,89 %
|17.02.2026
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+28,84 %
|19.02.2026
|BARCLAYS
|9,00EUR
|-10,80 %
|20.02.2026
-7,07 %
-15,72 %
-16,25 %
+2,81 %
+70,96 %
+81,30 %
+14,71 %
-19,65 %
+20,87 %
