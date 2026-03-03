Aktie kaufen oder verkaufen
TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 67,88€. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,39 %.
Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|11.02.2026
|JPMORGAN
|58,00EUR
|-16,59 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|78,00EUR
|+12,17 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|78,00EUR
|+12,17 %
|11.02.2026
|JEFFERIES
|66,00EUR
|-5,09 %
|11.02.2026
|RBC
|70,00EUR
|+0,66 %
|11.02.2026
|UBS
|61,00EUR
|-12,28 %
|11.02.2026
|UBS
|69,00EUR
|-0,78 %
|12.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.02.2026
|JPMORGAN
|63,00EUR
|-9,40 %
|24.02.2026
-0,96 %
+5,90 %
+15,21 %
+24,76 %
+20,60 %
+19,33 %
+80,21 %
+98,05 %
+522,52 %
