PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 31,67€. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,42 %.
Analysten und Kursziele für die PVA TePla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Dr. Adam Jakubowski
|-
|-
|-
|Analyst
|31,00Euro
|+13,97 %
|-
|Analyst
|30,00Euro
|+10,29 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+13,97 %
|-
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+13,97 %
|04.02.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+13,97 %
|10.02.2026
|BERENBERG
|36,00EUR
|+32,35 %
|18.02.2026
-3,23 %
+7,33 %
+3,14 %
+20,81 %
+102,40 %
+14,74 %
+13,19 %
+903,73 %
+104,50 %
