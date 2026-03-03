PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 31,67€. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,42 %.