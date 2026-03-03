Aktie kaufen oder verkaufen
Volvo Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: BGStock72 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Volvo Registered (B) Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Volvo Registered (B) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Volvo Registered (B) Aktie beträgt 32,85€. Die Volvo Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,27 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Volvo Registered (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|321,00SEK
|-6,78 %
|-
|JPMORGAN
|360,00SEK
|+4,55 %
|03.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|374,00SEK
|+8,62 %
|10.02.2026
|UBS
|380,00SEK
|+10,36 %
|11.02.2026
|RBC
|360,00SEK
|+4,55 %
|12.02.2026
|UBS
|380,00SEK
|+10,36 %
|13.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|290,00SEK
|-15,78 %
|23.02.2026
-4,11 %
-6,07 %
-1,85 %
+23,16 %
+5,32 %
+63,82 %
+45,10 %
+240,71 %
+43,52 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte