Walmart Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Walmart Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Walmart Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Walmart Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Walmart Aktie beträgt 136,83€. Die Walmart Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,66 %.