Aktie kaufen oder verkaufen
Walmart Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Seth Perlman - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Walmart Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Walmart Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Walmart Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Walmart Aktie beträgt 136,83€. Die Walmart Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,66 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Walmart Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|150,00US-Dollar
|+18,02 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|19.02.2026
|BARCLAYS
|125,00USD
|-1,65 %
|19.02.2026
|JPMORGAN
|137,00USD
|+7,79 %
|19.02.2026
|JPMORGAN
|137,00USD
|+7,79 %
|19.02.2026
|RBC
|140,00USD
|+10,15 %
|19.02.2026
|BARCLAYS
|132,00USD
|+3,86 %
|23.02.2026
+0,15 %
+1,70 %
+3,64 %
+11,68 %
+14,48 %
+145,86 %
+198,67 %
+433,78 %
+2.621,32 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte