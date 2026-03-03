AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die AstraZeneca Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 163,60€. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,16 %.