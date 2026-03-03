Aktie kaufen oder verkaufen
AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Caro | Sorge - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die AstraZeneca Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 163,60€. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,16 %.
Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-24,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-24,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-24,45 %
|-
|BARCLAYS
|165,00GBP
|+8,40 %
|10.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|184,00GBP
|+20,88 %
|10.02.2026
|JEFFERIES
|150,00GBP
|-1,46 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+5,11 %
|10.02.2026
|UBS
|163,00GBP
|+7,08 %
|10.02.2026
|BARCLAYS
|165,00GBP
|+8,40 %
|11.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|205,00GBP
|+34,68 %
|12.02.2026
|BERENBERG
|1,00GBP
|-99,34 %
|17.02.2026
|UBS
|176,00GBP
|+15,62 %
|25.02.2026
