Zurich Insurance Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Zurich Insurance Group Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Zurich Insurance Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Zurich Insurance Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Zurich Insurance Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zurich Insurance Group Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Zurich Insurance Group Aktie beträgt 637,70€. Die Zurich Insurance Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,20 %.